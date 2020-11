Sicherheit in Krisenzeiten für KMU: Das ist beim Gesellschaftsvertrag zu bedenken

Was bei Gesellschaftsverträgen zu bedenken ist und wo die größten Stolperfallen liegen, erzählt Gert Kössler, Präsident der Notariatskammer für Tirol und Vorarlberg.

Krisen fordern Unternehmer immer wieder zum Handeln auf – wirkt sich das auch auf Rechtsformen und Gesellschaftsverträge aus?

Gert Kössler: Ja, es ist tatsächlich so, dass auffallend viele Unternehmer in den letzten Monaten von Personengesellschaften oder Einzelunternehmen in Richtung Kapitalgesellschaften gegangen sind.

Worauf führen Sie das zurück?

Auf den ursprünglichen Zweck der GmbH. Damit meine ich nicht steuerliche Vorteile, sondern das Thema Sicherheit. Eine GmbH ist ein eigenständiger Rechtsträger, damit kann ich das private Vermögen vom betrieblichen trennen und gegen eine etwaige Insolvenz absichern. Wirklich effizient gelingt dies natürlich nur bei Unternehmen, die eine so gute Bonität aufweisen, dass Geldgeber auf Sicherheiten der Gesellschafter, wie Bürgschaften und Mitschuldnerschaften, verzichten.

Sollte sich also jeder, der ein Unternehmen gründen will, für eine GmbH entscheiden? Der Gesetzgeber scheint ja mit der gründungsprivilegierten Gesellschaft, die es seit 2014 gibt, in diese Richtung zu gehen.

Die Wahl der passenden Rechtsform ist sehr individuell. Meines Erachtens ist es nicht sinnvoll, dass jeder Gründer von Anfang an eine GmbH anstrebt. Gerade in der Anfangsphase ist oft ein Ein-Personen-Unternehmen oder eine Personengesellschaft einer GmbH vorzuziehen.