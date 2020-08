Eheverträge: „Gebühr ist eine echte Hürde“

Auf der Suche nach der außergerichtlichen Lösung

Mediation: Mithilfe eines unparteiischen Dritten finden Streitparteien einen für alle passenden Kompromiss

Wenn Konflikte festgefahren sind und eine für alle zufriedenstellende Lösung unmöglich scheint, gilt der Gang zum Richter oft als einziger Ausweg. Doch bevor es tatsächlich so weit kommt, setzen die Streitenden immer öfter auf Mediation. „Sie kann ein tolles Instrument sein, wenn die Streitparteien auf einer Wellenlänge liegen – und nicht auf Kämpfen aus sind“, sagt Erfried Bäck, Notar in Spittal an der Drau und Präsident der Notariatskammer Kärnten.

Rasch und unkompliziert

Vor allem private Konflikte wie Ehestreitigkeiten, Unterhaltsfragen, Obsorge für Kinder, Erbteilungen oder Vermögensaufteilung bei einer Trennung, können mit Mediation häufig rasch und unkompliziert, und vor allem ohne Gang zu Gericht, gelöst werden. „Aber auch bei Unternehmensübergaben, die immer wieder konfliktbesetzt sind oder bei Streitigkeiten zwischen Gesellschaftern kann Mediation dazu führen, dass günstiger, schneller und weniger verletzend eine Lösung gefunden wird“, sagt Bäck. Letzteres ist vor allem deshalb wichtig, wenn auch in Zukunft miteinander kommuniziert oder sogar gearbeitet werden soll.

Transparent, fair und klar

Wichtigste Grundsätze dafür sind die Offenlegung aller Informationen, Fairness, absolute Vertraulichkeit – und Klarheit. Um diese zu finden, wird gemeinsam mit einem oder mehreren Mediatoren in Gesprächen herausgefiltert, was den Involvierten wirklich wichtig ist. „Es geht darum, zu erkennen, was eigentlich hinter den Emotionen steht“, beschreibt Bäck. Dazu benötige es viele Fragen, die so Bäck, das wesentlichste Element der Gesprächsführung seien. Ziel dieser Technik, die auch in der Psychologie oft angewendet wird, ist es, die Streitparteien selbst die Lösung finden zu lassen anstatt ihnen eine solche überzustülpen. Denn was gemeinsam erarbeitet wird, wird in der Regel meist besser angenommen als etwa Richtersprüche.