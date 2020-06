Betriebsübergabe: „Kein Sprung ins kalte Wasser“

Wie sollte die Einbindung im Idealfall erfolgen?

Die vorgesehenen Nachfolger sollten sich so früh wie möglich mit Betrieb, Mitarbeitern und Kunden vertraut machen. So haben sie die Chance, das Vertrauen der Übergebergeneration zu erlangen und können in diesem Zusammenhang folglich auf die Übertragung von Verantwortung und Mitspracherechten, auch bei schwierigen Aufgabenstellungen, pochen. Übergeber sollten den Nachfolgern die Möglichkeit zur Gestaltung einräumen und deren Ideen zulassen.

Wie könnte das in der Praxis aussehen?

Am besten funktioniert es, wenn auf eine Einarbeitungsphase eine Übergangsphase folgt, in der Alt und Jung gemeinsam zusammenarbeiten und letztere tatsächlich auch in Verhandlungen mit Kunden und Geschäftspartnern einbezogen werden. Die Übergabe sollte ein organischer, lebendiger Prozess sein, kein Sprung ins kalte Wasser. Ein wichtiger Moment ist sicher auch die „Inthronisation“, die, wenn man so will, feierliche Übertragung der Entscheidung und Verantwortung an die junge Generation.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Nachfolge zu regeln – welche ist die gebräuchlichste?

Die Unternehmensnachfolge ist kein einheitlich definierter Begriff. Dabei kann es einerseits um die Übertragung der Vermögenswerte des Unternehmens gehen, um den Verkauf oder die Schenkung eines Unternehmens oder aber auch um die Weitergabe der Managementaufgaben auf einen Geschäftsführer beziehungsweise um die Verpachtung eines Unternehmens.

Unser Rechtssystem kennt daher keine Fixierung auf ein bestimmtes Modell, wir können aus beinahe unbeschränkten Möglichkeiten wählen. In der Praxis sind alle Varianten häufig. Die meisten Unternehmensübergaben haben Elemente des Kaufs oder der Schenkung in sich, abhängig davon, ob es sich um Verträge im Familienbereich oder unter Fremden handelt.