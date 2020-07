Was Private und Unternehmer beim Erben beachten sollten

Das heißt, man sollte sich rechtzeitig über die gesetzliche Erbfolge informieren und sich über seine Wünsche klar werden?

Genau. Ein Betrieb oder Unternehmensanteile sollten jedenfalls nicht in die gesetzliche Erbfolge gehen. Schon gar nicht, wenn es sich um eine Patchwork-Familie handelt.

Weshalb?

Man kann nur jedem raten, Miteigentum zu vermeiden. Gerade bei Unternehmen ist es die schlechteste Variante, außer das Unternehmen wird ausschließlich durch familienfremde Personen geführt.

Aber selbst wenn das Unternehmen nur an einen Erben übergeben wird – an den Pflichtteilsberechtigten führt trotzdem kein Weg vorbei, sie müssen abgefunden werden ...

Natürlich. Umso wichtiger ist es, dass Unternehmer nicht ihr gesamtes Vermögen im Unternehmen binden, sondern auch privat Vermögenswerte aufbauen. Denn dann kann man mit weichenden Kindern einen Pflichtteilsverzicht vereinbaren und sie anderweitig abfinden. Beispielsweise mit Immobilien oder Barmitteln.

Das geht aber nur, wenn Privatvermögen vorhanden ist. Was passiert, wenn das nicht der Fall ist?

In diesen Fällen kann der Testamentsverfasser in seinem Testament auch eine Pflichtteilsstundung anordnen. Der Erbe des Unternehmens muss in diesem Fall die anderen Pflichtteilsberechtigten nicht sofort auszahlen, sondern hat dafür fünf, in Härtefällen sogar bis zu zehn Jahre dafür Zeit. Der Hemmschuh bei dieser Variante sind allerdings die gesetzlichen Stundungszinsen von vier Prozent, mit denen der Pflichtteilsbetrag verzinst werden muss.

Manchmal lässt es sich also nicht vermeiden, dass der Betrieb an mehrere Kinder geht – was raten Sie in diesen Fällen?

Je mehr Erben daran beteiligt werden, desto schwieriger wird eine erfolgreiche Unternehmensführung. Deshalb sind in diesen Fällen eindeutige Regeln erforderlich.

Hier kommt wahrscheinlich auch der Gesellschaftsvertrag ins Spiel…

Genau. Stellen Sie sich vor, Sie erben gemeinsam mit ihren beiden Geschwistern ein Unternehmen. Sie sollen dieses leiten, aber ihre beiden Geschwister haben zusammen die Stimmenmehrheit und können Sie jederzeit überstimmen. Das kann wichtige Entscheidungen verzögern oder sogar verhindern, und somit gar zum Ruin des Unternehmens führen. Einer muss daher „der Chef“ sein – und er darf nicht von den anderen überstimmt werden können. Man muss also die Stimmrechte klar definieren und auch den Gesellschaftsvertrag dementsprechend verfassen. Es kann beispielsweise vereinbart werden, dass weichende Geschwister zwar einen Gesellschaftsanteil bekommen, diesen aber nach einigen Jahren an denjenigen, der den Betrieb führt, abtreten müssen. Der Preis, zu dem die Anteile erworben werden können, sollte ebenfalls im Gesellschaftsvertrag festgelegt werden.