Vom Mostviertel in die Welt

In Österreich werden in den beiden Meiller Werken in Waidhofen an der Ybbs sowie in Asten jährlich rund 1.500 Kipper gebaut, Tendenz steigend. Doch die Kapazitäten stoßen an beiden Standorten an ihre Grenzen.

Daher errichtet das Unternehmen mit einer Rekordinvestition von rund 22 Millionen Euro eine neue Österreich-Zentrale in Oed-Öhling.