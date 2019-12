Ennsdorf: Der Wirtschaftspark mit dem Hafen

Ein Unternehmen das die Vorzüge des ecoplus Wirtschaftsparks Ennsdorf bereits seit über 20 Jahren schätzt, ist die Salvagnini Gruppe, ein internationaler Konzern, spezialisiert auf Blechbearbeitungsmaschinen für die internationale Industrie. Produktion und technologische Entwicklung kommen von zwei Standorten in Italien, einem in Amerika und einem in Niederösterreich – im ecoplus Wirtschaftspark Ennsdorf, wo das Unternehmen bereits seit Ende 1999 angesiedelt ist. Mit rund 420 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist im Wirtschaftspark Ennsdorf das Unternehmens-Kompetenzzentrum für automatisiertes Biegen und zudem die weltweit größte Produktionsstätte von Biegezentren. Biegeautomaten aus Ennsdorf gelten weltweit als Stand der Technik.