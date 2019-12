So geht Winterurlaub in den Wiener Alpen

Aufwachen mit Blick auf die verschneiten Berge. Am Vormittag Schneeschuhwandern auf stillen Waldpfaden. Danach die verbleibende Energie am Schnee-Spielplatz rauslassen. Oder doch lieber Skifahren im verträumten Familien-Skigebiet, leistbar und ohne lästige Wartezeiten am Lift?