Abwechslung pur im Skiurlaub im Mostviertel

Das Hochkar in Göstling an der Ybbs lädt dank der hohen Schneesicherheit zwischen 1.300 und 1.800 m zu genussvollen Tiefschneeabfahrten in die Ybbstaler Alpen, im Frühjahr steht rund um das Genusswedeln und den Dirndlkskitag herrliches Sonnenskifahren auf dem Programm. In Annaberg kommen vor allem Familien mit Kindern auf ihre Kosten. Das Anna-Land mit Seillift, Zauberteppich und geheimnisvollem Anna-Wald sowie der Anna-Park mit “FunCross” und “Waveride” sind nur ein paar der zahlreichen Höhepunkte für Kids und Beginner.