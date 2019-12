Auf leisen Schneespuren und geräumten Wanderwegen

Wechsel – Einen familienfreundlichen Rundwanderweg mit herrlicher Aussicht auf das Wechselgebiet, Rax und Schneeberg kann man vom Hauptplatz von Kirchberg am Wechsel in Angriff nehmen. Vorbei am Kloster geht’s über den Kalvarienberg zur Abzweigung Kernstockwarte. Dort genießt man den grandiosen Rundblick und wandert am Panoramawanderweg bis zum Ramswirt, der sich bestens für einen Einkehrschwung eignet.

Schneeberg – Wer nach einer gemütlichen Jause in der Edelweißhütte am Schneeberg nicht mit dem Sessellift zurück ins Tal fahren will, kann den Fußweg wählen. Ob mit festen Wanderschuhen oder Schneeschuhen – der Weg führt vorbei am Almreserlhaus und über die Dürre Leiten zur Talstation. Auf der etwa 1½-stündigen Tour genießt man schöne Blicke auf den Schneeberg, und wer müde wird, kürzt über den „Faden“ ab.

