Platz für Firmen direkt am Donauhafen

Die Firma deckt das gesamte Spektrum der Elektroinstallationen und der Elektrotechnik, Sicherheitseinrichtungen, Installation von Starkstromanlagen, Alarmanlagen, Blitzschutzanlagen ab. Die Kunden setzen sich vorrangig aus Gewerbebetrieben im Großraum Krems zusammen. Elektro Stradinger hat unter anderem einen Fokus auf Weinbaubetriebe mit ihren Spezialanforderungen.

„Als einer der ältesten und größten Mieter im Donau Gewerbepark fühlen wir uns am Standort sehr wohl. Daher planen wir im kommenden Jahr auch einen Umbau samt Erweiterung der Mieteinheit. Derzeit beschäftigen wir rund 25 Mitarbeiter am Standort“, betont Thomas Stradinger, Geschäftsführer von Elektro Stradinger. „Wir sind sehr froh darüber, dass unsere Standortentscheidung auf den DGK Donau Gewerbepark Krems gefallen ist. Dieser Standort bietet uns als Unternehmen eine Vielzahl von Vorteilen, die wir bereits heute und auch in Zukunft nutzen können.“