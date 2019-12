Ein Wirtschaftspark in bester Lage

Zwei Anschlussstellen an die A2 Südautobahn, eine eigene Anschlussbahn sowie die Nähe zu Wien und zum Flughafen in Schwechat sorgen für eine optimale Verkehrsanbindung. Die erstklassige technische Infrastruktur und ein eigenes Post- und Zollamt machen das IZ NÖ-Süd zum optimalen Business-Standort. Aber auch als attraktiver Arbeitsplatz kann der ecoplus Wirtschaftspark punkten: Für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der angesiedelten Unternehmen gibt es am Gelände moderne Gastronomie- und Nahversorgungsangebote und eine eigene Kinderbetreuungseinrichtung exklusiv für die angesiedelten Betriebe. Der IZIBIZI kids corner stellt Kinderbetreuung zu günstigen Preisen in unmittelbarer Nähe des Arbeitsplatzes sicher.

Als Ergänzung und Erweiterung der bereits bestehenden Serviceangebote wurde Anfang des Jahres das erste Parkhaus im IZ NÖ-Süd eröffnet, in dem ebenfalls für die angesiedelten Betriebe 288 überdachte Stellplätze zur Verfügung stehen. Ein spezielles Angebot in den ecoplus Wirtschaftsparks ist die Errichtung von individuellen Mietobjekten, die den konkreten Wünschen und Anforderungen der Unternehmen entsprechend geplant und errichtet werden. Im IZ NÖ-Süd gibt es 71 solcher Mietobjekte, in denen über 100 Unternehmen mit rund 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ihren Standort haben und das Interesse der Betriebe an diesem Angebot ist ungebrochen.