Ein Toter und drei Verletzte bei Verkehrsunfall in Niederösterreich

Einen Toten und drei Verletzte hat ein Autounfall am späten Sonntagabend im Bezirk Hollabrunn gefordert. Der Pkw war bei Guntersdorf von der Weinviertler Schnellstraße (S3) abgekommen und hatte sich mehrfach in einem Feld überschlagen, berichtete die Feuerwehr.

Der 31-jährige Lenker wurde ins Universitätsklinikum Krems geflogen. Der in Wien lebende Türke erlag am Montag seinen Verletzungen, teilte die Polizei in einer Aussendung mit. Drei weitere Insassen erlitten Blessuren.

