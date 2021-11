Barocktage 2022: London pulsiert in Melk

Die Internationalen Barocktage Melk stehen im kommenden Jahr unter dem Motto „Eng(el)land“. Der künstlerische Leiter Michael Schade hat nun das Programm präsentiert. Er holt das Pulsieren von Händels, Purcells und Dowlands London von Freitag, 3. Juni, bis einschließlich Pfingstmontag, 6. Juni 2022, nach Niederösterreich.

In insgesamt 16 Konzerten präsentieren etwa The Tallis Scholars, die „lautten compagney BERLIN“, die Accademia del Piacere, Luca Pianca und Dorothee Oberlinger englische Komponisten in neuem Licht, barocke Arrangements mit zeitgenössischer Note. Michael Schade wird selbst zweimal auf der Bühne stehen, ebenso das Barocktage-Residenzorchester Concentus Musicus Wien.