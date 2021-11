Der KURIER berichtet ab sofort verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

30 Autorinnen und Autoren aus dem ganzen deutschsprachigen Raum, 100 Schulstunden Programm an acht Standorten in St. Pölten und Krems, um rund 6.000 Kinder und Jugendliche für das Buch zu begeistern – so hätte das 18. internationale Kinder- und Jugendbuch Festival (kurz KiJuBu) heuer aussehen sollen.

Programmänderung

Doch wie auch schon im Vorjahr durchkreuzte das Coronavirus die Pläne der Veranstalter. Da aufgrund der Maßnahmen-Verschärfungen keine Schulklassen vor Ort teilnehmen konnten, wurde das Programm des Festivals geändert. „KiJuBu ist immer ein Abenteuer, wenn auch nicht immer in unserem Sinne“, so KiJuBu-Intendant Christoph Mauz zur Tatsache, dass das Festival nach monatelangen Vorbereitungen nur eingeschränkt stattfinden kann. Mit Flexibilität und Engagement wurde innerhalb weniger Stunde ein laut Mauz „sehenswertes Programm“ als Alternative zusammengestellt.

Insgesamt sechs Lesungen wurden unter dem Motto „KiJuBu unlocked" kurzerhand ins Internet verlegt. Die Videostreams können von der Schulbank, aber auch zu Hause von der Couch bei Privatpersonen aus erlebt werden.

Digitale Lesungen und gratis Museums-Besuch

Am Freitag, den 19. November, wird beispielsweise der Waldviertler Hannes Hörndler aus drei verschiedenen Büchern vorlesen. Gestartet wird um 8.30 Uhr mit einer Lesung aus seinen Kinderkrimis – den „Dunklen Büchern“, bevor es um 9.45 Uhr dann um seine lustigen Bücher geht. Für Kinder zwischen sieben und acht Jahren liest Hörndler dann ab 10.55 Uhr aus seinen Einstiegsbüchern, wie dem Wunschteddybär vor. Um 2,50 Euro pro Person können Tickets online gebucht werden.