"Erinnerungsbüro" auf Spuren der jüdischen Vergangenheit St. Pöltens

Theater, Gespräche, Videos und Stadtspaziergänge zur Geschichte von St. Pölten bietet die Veranstaltungsreihe "Erinnerungsbüro" des Landestheaters Niederösterreich. Dabei geht es um die Aufarbeitung der Vergangenheit aus verschiedenen Blickwinkeln, koordiniert von Julia Engelmayer, leitende Dramaturgin des Landestheaters, die das Programm am Dienstagabend vorstellte.

Aufarbeitung bei Spaziergang

"Das Ziel ist die Einbindung der Stadtgesellschaft in soziokulturelle Prozesse mit den Themen, die die Menschen in und um St. Pölten beschäftigen", erläutert Marie Rötzer, künstlerische Leiterin des Landestheaters. In Zusammenarbeit mit dem Institut für jüdische Geschichte Österreichs, dem Museum Niederösterreich, dem Verein MERKwürdig in Melk, Schulen und dem Stadtarchiv St. Pölten entstehen Projekte außerhalb des Theaterraums.

Schon im Herbst 2020 starteten die Stadtspaziergänge zum jüdischen Leben in St. Pölten mit Julia Engelmayer und der Schauspielerin Bettina Kerl. Dabei kommt u.a. die Biografie von Rosa Lustig (später Kubin) zur Sprache, die als erstes Mädchen in St. Pölten maturierte und nach der Emigrationen in die USA als Chemikerin Karriere machte. Die nächsten Termine werden am 26. März sowie am 7. und 14. Mai 2022 angeboten (Anmeldung unter Tel. 02742/908080-600).