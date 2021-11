Chance für Jugendliche: Tanzen, Musikproduktion & Bühnenerfahrung

Der KURIER berichtet verstärkt aus der Landeshauptstadt St. Pölten. Wenn Sie über alle wichtigen Themen in der Stadt informiert bleiben wollen, dann können Sie sich hier oder am Ende des Artikels für den wöchentlichen Newsletter "Ganz St. Pölten" anmelden.

Von 29. Oktober bis 1. November fanden sich im Festspielhaus St. Pölten zahlreiche Jugendliche ein. Der jährliche Jugendklub bot unterschiedliche Workshops an, in denen man sich kreativ ausleben konnte. Am Abschlusstag wurde die mehrtägige Veranstaltung mit einem Abschluss-Showing auf der Festspielhaus-Bühne beendet. Die abwechslungsreiche Show wurde mit einer Standing Ovation belohnt.

Von Body Parkour bis Sketching Stories

Die Workshops boten Einblick in vielerlei Bereiche von Kunst und Kultur. In "Aufnahme läuft" wurden den Jugendlichen zum Beispiel die Grundlagen von Homerecording und Musikproduktion näher gebracht. In anderen Workshops erstellten die Teilnehmenden eigene Comics oder bekamen einen Einblick in die Produktion von Bühnenbildern.