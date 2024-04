Kultur findet Land: Entdeckertouren durch Niederösterreich

5. Wienerwald: Eine kulturelle Oase zum Erkunden

Neben den herrlichen Landschaften und historischen Stätten wie dem Stift Klosterneuburg und dem Schloss Laxenburg bietet der Wienerwald eine mannigfaltige kulturelle Szene. Haben Sie schon von der Kunstbewegung „Art Brut“ gehört, die in Maria Gugging ihre Wurzeln hat? Hier finden sich Werke von Menschen, die teils am Rand der Gesellschaft stehen, darunter einige, die in psychiatrischen Einrichtungen verweilen. Die Kunst dieser Bewegung zeichnet sich durch ihre unkonventionellen und intuitiven Ausdrucksformen aus. Ein weiteres Highlight ist das jährliche Fotofestival „La Gacilly-Baden Photo“, das Baden in eine Freiluftgalerie verwandelt, in der renommierte Fotograf:innen aus aller Welt ihre Werke präsentieren. Für Liebhaber:innen von Musik und Theater bietet der Kultursommer im Wienerwald ein breitgefächertes Programm mit zahlreichen Theaterstücken, Konzerten und anderen Veranstaltungen. Die Stadt Baden lädt mit ihren Museen und Ausstellungen außerdem dazu ein, in die Geschichte einzutauchen. Empfehlung: Führungen durch historische Orte wie Neuhaus und Berndorf bieten spannende Einblicke in die Vergangenheit.

Neugierig geworden? Hier finden Sie noch mehr Infos zu den kulturellen Highlights und Entdeckertouren im Wienerwald.