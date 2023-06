Likör selbst machen: So einfach geht’s!

Haben Sie schon immer von Ihrer eigenen Likörkreation geträumt? Wir zeigen Ihnen, wie simpel der Prozess ist und wie Sie Ihre kreative Ader dabei voll ausleben können. Egal, ob Sie bereits ein:e erfahrene:r Hobby-Destillateur:in sind oder gerade erst in die faszinierende Welt der Likörherstellung eintauchen – wir haben unsere 5 Lieblingsrezepte für Sie zusammengestellt, die nicht nur kinderleicht umzusetzen sind, sondern auch jeden Geschmack treffen. Also: Schlüpfen Sie in Ihre Schürze, besorgen Sie Ihre Lieblingszutaten und lassen Sie uns starten!