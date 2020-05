„Wissen schaffen, Werte sichern“ ist für über 26.000 Mitglieder Realität

Graphic Novel zum Vergrößern anklicken!

Seit einigen Jahren entsteht am Rande von Wien für rund 20.000 Menschen ein neuer Stadtteil, „ Aspern Seestadt“ genannt. Die Stadt der Zukunft liegt rund um einen künstlichen See: mit großen Gemeinschaftsgärten, einem Straßensystem, das auf die kommende modale Mobilität ausgelegt ist, einem der gegenwärtig höchsten Holzhäuser der Welt (84 Meter) und einem Start-up, das Datenbrillen erzeugt, die das Smartphone ablösen sollen. Nur ein Beispiel dafür, dass neben der analogen eine virtuelle Wirklichkeit entsteht, die beinahe alle Lebensbedürfnisse befriedigen kann. Wer in der virtuellen Welt wirtschaftlich erfolgreich sein möchte, kann sich diesen Technologien nicht entziehen.