Covid-19: 8 Tipps für wirtschaftlich herausfordernde Zeiten

Tipp 7: Behalten Sie Ihr eigenes Rating im Blick.

Nicht vergessen: Auch Ihr Unternehmen hat ein Rating. Wie dieses zustande kommt, erfahren Sie hier. Halten Sie Ihr Rating aktuell, indem Sie dem KSV1870 laufend neue, relevante Informationen bekannt geben. Denn auch das eigene Unternehmen ist Kunde und wird „abgefragt“, etwa bei Ausschreibungen. Und: Nach einer Phase der geschwächten Konjunktur kann es auch rasch wieder zu neuen Geschäftsbeziehungen kommen.

Tipp 8: Unternehmensrisiken laufend checken.

Betriebe wie auch Branchen sind teilweise sehr unterschiedlich – ähnlich kann es sich bei potenziellen Unternehmensrisiken verhalten. Daher: Mögliche Risiken evaluieren, absichernde Maßnahmen setzen, Krisen- und Aktionspläne erarbeiten und umsetzen.

Zusätzliche Informationen zum Thema Risikomanagement erhalten Sie in unserem kostenlosen Whitepaper. Seit 150 Jahren steht der KSV1870 mit seinem umfassenden Expertenwissen stets an der Seite seiner Mitglieder, Kunden sowie Geschäftspartner und ermöglicht sichere Geschäfte. So auch jetzt: Agieren wir gemeinschaftlich und unterstützen uns gegenseitig.