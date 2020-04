Insolvenz: Wie betroffene Unternehmer zu ihrem Geld kommen und wo sie Unterstützung finden

Das Insolvenzrecht ist komplex, sich um die Einbringung der Forderung zu kümmern, stellt für Unternehmer einen unangenehmen Mehraufwand dar. Gläubigerverbände wie der KSV1870 unterstützen dabei, dennoch ist es sinnvoll, den Verfahrensablauf zu kennen.

Die beste Quote für Gläubiger

Ein Insolvenzverfahren dauert im Schnitt 3 Jahre. Ebenso lang dauert das Bangen der Gläubiger. Für sie bedeuten Zahlungsverluste infolge von Kundenpleiten eine Gefährdung der eigenen Liquidität. Unterstützung kommt von Gläubigervertretern. Sie informieren über die Möglichkeiten der Forderungseinbringung, klären die Rechtmäßigkeit der Forderung ab und treten für die Anerkennung dieser beim Masseverwalter ein. Mit Know-how und Sorgfalt erkämpfen rund 70 Insolvenzexperten des KSV1870 die bestmögliche Quote für Gläubiger und halten so den Schaden so gering wie möglich. Aus gutem Grund vertrauen jährlich rund 100.000 Gläubiger in 13.000 Verfahren dem KSV1870.