Österreicher zahlen nicht immer pünktlich. Was tun?

Unbezahlte Rechnung nicht liegen lassen

Laut Umfrage-Ergebnissen müssen rund 60 Prozent der Befragten bei bis zu fünf Prozent ihrer Rechnungen Maßnahmen ergreifen, um ihre Liquidität langfristig nicht zu gefährden. In so einem Fall ist Schnelligkeit gefragt. Denn um einen Zahlungsausfall zu vermeiden, sollte der Mahnprozess unverzüglich nach Ende der Zahlungsfrist gestartet werden. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Zahlungsfristen heutzutage leider kaum noch ernst genommen werden. Das ist in der jüngeren Vergangenheit wieder etwas schlechter geworden“, so Grundmann. „In einigen Fällen genügt es, auf eine offene Rechnung zeitnah und höflich hinzuweisen. Hilft das nicht, lassen wir allerdings keine Zeit verstreichen und setzen den Mahnprozess, auch mithilfe des KSV1870, zumeist schriftlich in Gang.“ Verbesserungspotenzial erkennt der Hearonymus-Gründer vor allem bei ganz kleinen Betrieben und den großen Unternehmen.

Vorsätzliche Gründe dominieren

Die Gründe, warum nicht oder verspätet bezahlt wird, sind vielfältig. Insgesamt dominieren allerdings vorsätzliche Motive und das Ausnützen einer etwaigen Machtposition – insbesondere von Firmen und der Öffentlichen Hand. Aber auch die Vergesslichkeit spielt vor allem bei Privaten eine gewisse Rolle.

KSV1870 Inkasso übernimmt

Für Unternehmen bedeuten offene Rechnungen nicht nur ein finanzielles Ungleichgewicht, sondern auch einen deutlich höheren administrativen Aufwand. Das kostet Zeit. Zeit, die die Unternehmen idealerweise in ihr Kerngeschäft investieren könnten. Es macht daher Sinn, den gesamten Mahnprozess an ein Inkassobüro wie den KSV1870 zu übergeben, sobald Zahlungsfristen überschritten werden und Rechnungen offen bleiben. Der Gläubigerschutzverband hat alleine im vergangenen Jahr 1,2 Mio. Maßnahmen zur Forderungseinbringung gesetzt.