Raus aus der Komfortzone: Österreichs Wirtschaft braucht mehr digitalen Mut

Sie werden auf einem internationalen Kongress zu den Stärken des heimischen Wirtschaftsstandortes befragt. Was antworten Sie?

Ricardo-José Vybiral: Österreich bietet Sicherheit und Stabilität auf vielen Ebenen und das ist für einen Wirtschaftsstandort ein entscheidendes Asset. Sozialer Friede, ein hohes Maß an Rechtssicherheit und ein funktionierendes Kreditvergabesystem sind die Stützen der hierzulande verhältnismäßig krisenresistenten Wirtschaft. In den vergangenen Jahren profitierte das Land von einer guten Konjunktur – hatte diese nach der Lehman-Pleite aber auch bitter nötig. Damit einher ging die Befeuerung der Startup-Kultur, was einen neuen Spirit begründet hat – nämlich, dass es cool ist, Unternehmer zu sein. Heute weisen hierzulande 89 Prozent der Betriebe ein geringes Ausfallrisiko auf und gelten damit als sichere Geschäftspartner. Im EU-Ranking schafft es die Alpenrepublik Jahr für Jahr unter die Top drei der besten Zahler. Bleibt noch die zentrale Lage Österreichs – das ist unverändert ein Plus.