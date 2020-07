InfoPass für Mieter: Vermieterschutz neu gedacht

2018 wurden über 12.000 Anträge auf Räumungsexekutionen eingebracht, davon wurden fast 5.000 exekutiert. Weitere 60.000 Haushalte haben laut KSV1870 Schätzungen mit Mietrückständen zu kämpfen – Tendenz steigend. Was bedeutet das für Vermieter?

Gerhard Wagner: Über die Jahre hinweg ist zu beobachten, dass immer mehr Haushalte ihren Zahlungen nicht fristgerecht nachkommen. Den Vermietern entstehen dadurch enorme administrative und vor allem finanzielle Schwierigkeiten. Mieter bleiben den Zins schuldig und wohnen mitunter monatelang „gratis“ in einer Wohnung, bis der Vermieter eine rechtliche Handhabe gegen sie hat. In Österreich ist das Mietrecht sehr mieterfreundlich gestaltet – trotzdem muss klar sein, dass Mietrückstände kein Kavaliersdelikt sind.

Das heißt, die Zahlungsmoral in Österreich ist ausbaufähig?

Insgesamt ist die heimische Zahlungsmoral gut – das bestätigt auch unser jährlicher Austrian Business Check. Trotz allem sind in den vergangenen Jahren immer mehr Vermieter an uns herangetreten und haben nach einem entsprechenden Produkt gefragt, das explizit auf die Wohnungssuche zugeschnitten ist. Dem sind wir mit dem InfoPass für Mieter nachgekommen. Ein kompakter und transparenter Rundumblick über die finanzielle Zuverlässigkeit des Wohnungssuchenden, der auf Freiwilligkeit basiert. Jeder Mieter kann somit selbst entscheiden, ob er sich durch dieses finanzielle Leumundszeugnis einen Vorteil gegenüber der Konkurrenz in der Wohnungsvergabe sichern möchte.