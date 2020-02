Damit sich Unternehmer auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können

Österreich, Land der Vereine. Rund 125.000 Vereine werden derzeit in Österreich gezählt, Tendenz steigend. Diese Entwicklung und das hierzulande ausgeprägte Interesse an Vereinszugehörigkeiten manifestiert sich auch in den jüngsten Mitgliedszahlen des KSV1870. Seit wenigen Wochen vertraut Dschungel Wien, das Theaterhaus für junges Publikum, als 26.000stes Unternehmen in Sachen Risikomanagement und Gläubigerschutz auf die umfassenden Vorsorge- und Notfall-Leistungen des Gläubigerschutzverbandes. „Gerade im künstlerischen Umfeld, mit sehr knapp kalkulierten Budgets, sind wir auf risikominimierende Maßnahmen angewiesen. Wir haben uns für eine KSV1870 Mitgliedschaft entschieden, weil wir mit den KSV1870 Services die notwendige Unterstützung bekommen, um kaufmännisch die besten Entscheidungen zu treffen“, erklärt Alexandra Hutter, Geschäftsführerin und kaufmännische Leitung des Dschungel Wien. Das renommierte Wiener Theaterhaus für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene kann sich so noch besser auf seine gesellschaftliche Verantwortung und Aufgabe konzentrieren, bewegtes Theater für bewegende Zeiten zu gestalten.