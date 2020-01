Der richtige Umgang mit Daten

„Gspür“ für Daten

Fundierte und transparente Antworten liefert der KSV1870 – und zwar jeden Tag. Das Monitoring des laufenden Geschäfts von zehntausenden Unternehmen gewährleistet, dass die Informationen sorgfältig geprüft und aktuell sind. Das fängt schon bei der Sammlung der Daten an, die der Gläubigerschutzverband von den Unternehmen selbst erhält. Doch sind sie auch richtig? Mitarbeiter, die beim KSV1870 mit der Recherche von Bonitätsinformationen, der Datenerfassung und der Auswertung der Datensätze beschäftigt sind, brauchen ein „Gspür“ für Daten.

Ein Beispiel aus der Praxis

Ein Tischler aus dem Waldviertel gibt an, 10 Millionen Euro Umsatz im vergangenen Jahr erwirtschaftet zu haben. Während bei einem Computerprogramm angesichts dieser Zahl automatisch die Alarmglocken läuten, wissen Experten, dass die Angabe sehr wohl richtig sein kann. Etwa, wenn der Tischler auch mit Holz handelt oder einen Großauftrag erhalten hat. Doch während der Holzhandel auch heuer und in Zukunft einen Umsatz in dieser Höhe generieren kann, ist der Großauftrag bald abgearbeitet. Und ohne Folgeaufträge wird der Umsatz wohl einbrechen. Zwei Szenarien mit komplett unterschiedlichen Folgen für dessen Geschäftspartner. Es zeigt sich: Zahlenkolonnen alleine reichen nicht aus. Vielmehr benötigt es Expertenwissen, um Unternehmer sowohl zu unterstützen als auch vor irreführenden und potenziell geschäftsschädigenden Schlussfolgerungen zu beschützen.