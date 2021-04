Gründeresprit lebt weiter

Überraschend ist für mich, dass es der Pandemie zum Glück nicht gelungen ist, den Jungunternehmeresprit in Österreich abzutöten. Aus unserer Datenbank wissen wir, dass die Gründungsaktivität im Jahresverlauf des Vorjahres nicht zurückgegangen ist. Das ist eine gute Nachricht, wäre es doch auch möglich gewesen, dass sich die Gründungswilligen in diesen unsteten Zeiten in sichere Beschäftigungen flüchten. Mit den anhaltend hohen Gründungszahlen ist sichergestellt, dass das innovative Potenzial der Firmen nicht verloren geht. Zudem hat sich in den vergangenen Jahren in Österreich ein neuer Spirit verbreitet, nämlich, dass es großartig ist, Unternehmer zu sein.

Firmen halten durch

Nachdem jede Medaille zwei Seiten hat, gilt es nun auch auf die Kehrseite der Gründungen zu schauen - die Firmenschließungen. Auch hier wurde bisher nicht aufgegeben. Aus dem Austrian Business Check wissen wir, dass aktuell 80 % gänzlich ausschließen, ihr Unternehmen im laufenden Jahr zuzusperren. Die These, dass pandemiebedingt mehr Unternehmen als in einem normalen Jahr „den Hut draufhauen“, wird durch die Zahl der Schließungen laut Wirtschaftsdatenbank nicht bestätigt. Tatsächlich sind die Schließungen 2020 sogar rückläufig – um rund 19 %. Das sagt mir, dass es für einen Teil der Unternehmen, die eigentlich schließen würden, momentan lukrativer ist im Markt zu bleiben. Möglicherweise um die Liquiditätsspritzen des Staates noch „mitzunehmen“? Wenn dem so ist, dann ist dieses Geld verloren und geht am Zweck der Staatshilfen vorbei. Ein vergleichbares Phänomen zeigt sich auch bei den Insolvenzen, die, überspitzt ausgedrückt, momentan durch Abwesenheit glänzen.