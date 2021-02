Corona-Krise: KSV1870 Bewertung als Sargnagel?

Wie bewerten Sie aktuell ein Unternehmen, das seit Wochen keine Umsätze hat und dazu einen Schuldenberg vor sich herschiebt?

Wir schauen uns an, wie diese Unternehmen vor Corona aufgestellt waren und gehen aktiv auf sie zu. Ist der Betrieb von der Krise betroffen? Wenn ja, wie hoch sind die Umsatzeinbußen? Wurde das Geschäftsmodell angepasst? Welche Hilfsmaßnahmen wurden in Anspruch genommen? Welche Stundungen, also Finanz, Sozialversicherung oder auch durch Lieferanten? Wurde der Tätigkeitsbereich eingeschränkt? Wurden Mitarbeiter gekündigt oder in Kurzarbeit geschickt? Konnte an den Fixkosten gedreht werden? Unser Fazit ist, dass die Unternehmen die Fragen ehrlich beantworten und auch einen Ausblick darüber geben, wie lange sie unter welchen Bedingungen noch durchhalten. Das alles fließt neben harten Fakten, etwa Bilanzen, in die Auskunft ein. Wobei die Aussagekraft von Bilanzen – die aktuellste stammt meistens aus dem Jahr 2019 – in der jetzigen Situation natürlich eine andere ist als früher.