Hilfe, bevor es zu spät ist

Konzentration auf das Wesentliche

Wachstum, Imagepflege, Kundenservice. Um wirtschaftlich erfolgreich zu sein, müssen sich Unternehmer auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. In Zeiten der größten Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg geht es mehr denn je darum, den eigenen Fortbestand zu sichern. Offenen Rechnungen nachzulaufen oder sich mit den negativen Auswirkungen eines in die Insolvenz geschlitterten Geschäftspartners zu befassen, zählt zumeist nicht zu den beliebtesten Aufgaben – erst recht nicht in der aktuellen Situation. Und das muss es auch nicht, denn dafür gibt es den KSV1870. „Wir stehen unseren Mitgliedern besonders dann zur Seite, wenn es darum geht, sie vor finanziellen Risiken zu schützen. Wir übernehmen Inkassotätigkeiten oder die Gläubigervertretung, damit sich Unternehmen voll und ganz ihrem Erfolg widmen können“, so

Ricardo-José Vybiral, CEO der KSV1870 Holding AG.