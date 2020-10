Inkasso: 6 von 10 Firmen müssen offenen Rechnungen nachlaufen

So kann die eigene Liquidität gesichert werden

Ein Augenmerk auf das betriebliche Mahnwesen zu legen, ist insbesondere in diesen Zeiten ein entscheidender Hebel, um die eigene Liquidität langfristig zu gewährleisten. Dabei zeigt sich: „Die telefonische Mahnung hat wieder an Bedeutung gewonnen. Gleichzeitig stellen wir fest, dass das Gesprächsklima am Telefon konstruktiver ist und viele an einer für beide Seiten sinnvollen Lösung interessiert sind“, so Walter Koch, Geschäftsführer der KSV1870 Forderungsmanagement GmbH.