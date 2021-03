Klare Verhältnisse in Finanzierungsfragen

Steigende Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, schwierige Zukunftsprognose: Die vergangenen Monate haben für Verunsicherung gesorgt. Ein Aspekt, der in Finanzierungsfragen rasch zum „Show stopper“ werden kann. Daher gilt insbesondere im Rahmen von Investments mehr denn je das Credo „Drum prüfe, wer sich ewig bindet“. Gerade jetzt geht es darum, Risiken frühzeitig zu erkennen und diese auf ein Minimum zu reduzieren: „Eine objektive Risikobewertung bildet das Fundament einer soliden Finanzierung und ermöglicht sichere Geschäfte. Am Ende des Tages hat niemand etwas davon, wenn eine Finanzierung in die Hose geht – weder Finanzierer noch Kunde“, erklärt Gerhard Wagner, Geschäftsführer der KSV1870 Information GmbH.