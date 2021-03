Gläubigerschutzverband hat Bedenken zur Insolvenzrechtsreform

Dass der Schuldner künftig den Gläubigern lediglich eine Quote anbieten muss, welche seiner Einkommenslage in den folgenden zwei anstatt der bisher fünf Jahre entspricht, ist für den KSV1870 völlig inakzeptabel. Diese Bestimmung habe zur Folge, dass die Anzahl erfolgreich abgeschlossener Zahlungspläne erheblich zurückgehen werde und es in weiterer Konsequenz zu deutlichen Quotenreduktionen insbesondere bei den nicht besicherten Gläubigern kommen werde.

Der KSV1870 setze sich seit Jahren dafür ein, Unternehmen bei Vorliegen bestimmter Voraussetzungen die Chance einer schnelleren Entschuldung zu ermöglichen. "Bei Privatpersonen sehen wir diesen Bedarf nicht", so Karl-Heinz Götze vom KSV. Denn: "Unternehmen sorgen im Unterschied zu Privatpersonen für Wirtschaftswachstum, schaffen Arbeitsplätze und gehen ein gesellschaftlich erwünschtes Unternehmensrisiko ein, ohne dem die heimische Wertschöpfungskette nicht funktionieren würde. Im Gegensatz zu den Privatschuldnern, die zu knapp einem Drittel auf "persönliches Verschulden" zurückzuführen sind, wird hier aus volkswirtschaftlicher Sicht ein wertvoller Beitrag geleistet."

Weiters werde bei einer verkürzten Entschuldungsdauer die Vergabe von neuen Krediten stark zurückgehen, was in weiterer Folge gravierende Auswirkungen auf den gesamten österreichischen Wirtschaftszyklus verursachen würde, erwartet der Verband. Der KSV1870 werde den zuständigen Behörden ein "Fairness-Paket" vorlegen und sich in die Ausgestaltung der Reform aktiv einbringen.