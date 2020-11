Mit diesen Tricks überstehen Sie die kalte Jahreszeit

Die Traditionsmarke Kneipp® steht seit über 125 Jahren für wirksame, innovative und natürliche Produkte – für Wohlbefinden und Gesundheit auf Basis der ganzheitlichen Lehre Sebastian Kneipps. Die Erkenntnisse des berühmten Kräuterpfarrers über die heilende Kraft der Natur und das Zusammenspiel der fünf Säulen Wasser, Pflanzen, Bewegung, Ernährung und Balance bilden bis heute den Grundstein unserer Marke. Hierbei schreibt sich Kneipp® „Best of Science – Best of Nature“ aufs Aushängeschild – zwei wichtige Kernpunkte der Unternehmensphilosophie werden damit zusammengefasst: Die Wirksamkeit der Produkte und die Nähe zur Natur. Optimale Verträglichkeit und Ressourcenschonung stehen ebenfalls im Fokus, denn Kneipp sieht sich in der Verantwortung, Natur und Wissenschaft so zu vereinen, dass am Ende ein nachhaltiges, naturnahes Produkt mit bester Wirksamkeit, Verträglichkeit und Qualität entsteht. Naturheilkundliche Kompetenz und pharmazeutische Erfahrung, modernste Produktionsverfahren und sorgfältige wissenschaftliche Kontrollen bürgen für die seit Generationen bewährte Qualität der Kneipp® Produkte. Die Kneipp-Gruppe agiert weltweit mit rund 650 Mitarbeitern, davon ca. 450 in Deutschland. Sie ist eine 100-prozentige Tochter der PAUL HARTMANN AG und exportiert inzwischen als international operierendes Unternehmen mit Sitz in Würzburg gefragte Bade- und Körperpflegeprodukte, Produkte für den Living-Bereich sowie Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel in viele Länder der Welt.