Schmökern, gestalten und genießen: Gratis Frühlingsausgabe von „Mein Zuhause“

Endlich wieder Frühling! Die Natur erwacht zu neuem Leben und auch unsere Laune steigt mit jedem Sonnenstrahl. Wer jetzt schon voller Tatendrang steckt, aber noch nicht genau weiß, wohin mit all der positiven Energie, für den ist das aktuelle INTERSPAR „Mein Zuhause“-Magazin genau das Richtige. Auf 40 Seiten bietet dieses Inspiration, Tipps und eine Fülle an Produktneuheiten zur Verschönerung der eigenen vier Wände – inklusive Balkon, Terrasse und Garten. Neben praktischen Haushaltshelfern, wohltuenden Verwöhn-Produkten und stilvollen Wohnaccessoires werden zudem frühlingshafte Rezeptideen vorgestellt. Die gedruckte Frühlingsausgabe liegt gratis in allen INTERSPAR-Hypermärkten sowie INTERSPAR-Restaurants auf. Wer sich lieber online inspirieren lässt und gleich ausgewählte Produkte shoppen möchte, schaut am besten direkt auf interspar.at/magazin rein.

Rezepte, die Lust auf mehr machen

Kennen Sie schon Patricia „Tici“ Kaspar? Die sympathische Profiköchin hat eine besondere Passion für hochwertige Produkte und raffinierte Alltagsküche. Im aktuellen INTERSPAR-Magazin „Mein Zuhause“ stellt die sympathische Gastronomin ein köstliches 3-Gänge-Sommermenü vor, das mit Kreativität und Abwechslung überzeugt und dank des richtigen Zubehörs auch schnell und leicht zubereitet ist. Für ihren ersten Gang, einem erfrischenden Gurken-Saibling-Salat, nutzt Tici Kaspar neben frischen, saisonalen Zutaten – ein absolutes Muss für die gebürtige Kärntnerin – eine Stanley Rogers Vierkantreibe aus Edelstahl mit Antirutsch-Boden von INTERSPAR.

Salate sind im Frühjahr und Sommer, besonders an warmen Tagen, eine beliebte Wahl. Ob Blattsalate, Rohkost oder Feinkostsalate: ein passendes Dressing oder eine feine Vinaigrette dürfen zum Salat nicht fehlen. Frisch gepresster Zitronen- oder Limettensaft gibt dabei oftmals das gewisse Extra und lässt sich mit der Gefu Zitruspresse „Lemon“ aus Edelstahl von INTERSPAR ganz leicht gewinnen. Und apropos leicht: In der aktuellen Ausgabe des INTERSPAR „Mein Zuhause“-Magazins stellt Haubenkoch Didi Maier zwei sommerlich-frische „Garden Symphony“-Rezepte vor. Der gebürtige Salzburger, der mit seiner Küche Tradition und Lifestyle vereint, ist überzeugt von der Qualität der SIMPEX Professional-Produkte und kreiert deshalb dafür seine exklusive Pfannen-, Topf- und Messerserien zum top Preis-Leistungs-Verhältnis.

Perfekt arrangiert

Das Auge isst bekanntlich mit! Bei INTERSPAR gibt es wunderschöne Geschirrserien inklusive Schalen und Desserttellern in verschiedenen Farben. Apropos Dessert: Dieses Frühjahr sind „No Bake“-Summer Cakes total im Trend. Eine köstliche Rezeptidee für eine luftig-lockere Beerentorte – auch optisch ein echtes Highlight am Tisch – finden Genießer:innen im aktuellen „Mein Zuhause“-Magazin oder online unter interspar.at/summercake. Um Kuchen, Jausenbrote, Obst und mehr aufzubewahren oder mitzunehmen, ist Tupperware ideal. Tupperware Schüsselsets, Suppenbecher und Boxen gibt es – und zwar exklusiv im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel – bei INTERSPAR. Auch die Vorrats- und Frischhaltedosen der Eigenmarken SIMPEX Professional sowie S-Budget überzeugen mit Qualität, Design und vielseitigen Einsatzmöglichkeiten.