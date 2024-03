INTERSPAR-Restaurant: Genuss von früh bis spät

Was gibt es Schöneres, als den Tag mit einem guten Frühstück zu beginnen? Ofenwarmes Gebäck, eine frisch zubereitete Eierspeise, Aufschnitt ganz nach Gusto, Marmelade und dazu ein Heißgetränk nach Wahl: So lassen wir es uns schmecken! In den INTERSPAR-Restaurants wird von Montag bis Samstag, jeweils bis 10:30 Uhr, Frühstück als reichhaltiges Buffet oder zum Mitnehmen geboten. Ob man morgens vor der Arbeit ein Croissant und einen Espresso genießen, mit der ganzen Familie beim Frühstücksbuffet zusammensitzen möchte oder nach dem Frühsport Lust auf herzhafte Ham & Eggs hat – im INTERSPAR-Restaurant bekommt man alles, was das Genießerherz begehrt. Und das gilt natürlich von früh bis spät

Genusstipp für die Osterferien

Am Samstag vor der Karwoche beginnen in ganz Österreich die Osterferien. Tage, in denen man einfach mal die Seele baumeln lassen oder sich in den Bergen beim Skifahren vergnügen kann. So oder so, in der Ferienzeit sollte man es sich gut gehen lassen. Das reichhaltige Frühstücksbuffet im INTERSPAR Restaurant, das keine kulinarischen Wünsche offen lässt, bietet seinen Gästen die perfekte Möglichkeit dazu. Für nur 11,90 Euro pro Person – Kinder bis 6 Jahre schlemmen GRATIS – kann man es sich im nächstgelegenen INTERSPAR-Restaurant gemütlich machen und nach Herzenslust Käse-, Wurst und Schinken-Spezialitäten, verschiedene süße wie pikante Aufstriche, Joghurts und Rohkost-Gemüse genießen.

Ein Heißgetränk ist im Preis inklusive. Nicht nur ein ausgewogenes Frühstück, sondern auch gutes Essen und gute Gesellschaft untertags gehören einfach zu einem guten Tag dazu. Für alle, die sich am Abend auf eine Genusszeit freuen, gibt es täglich ab 16 Uhr frisch gekochte Gerichte zum vergünstigten Preis. Natürlich ist auch für die kleinen Gäste gesorgt – sowohl für das leibliche Wohl als auch für die Unterhaltung in Form von tollen Rätselheften und Malvorlagen. Gerne helfen die freundlichen Mitarbeitenden im INTERSPAR-Restaurant und an den Kassen weiter. So kann man die Osterferien mit der ganzen Familie im nächstgelegenen INTERSPAR-Restaurant so richtig genießen.