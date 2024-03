Von dahoam das Beste: Große Verkostung bei INTERSPAR

Wien ist die weltweit lebenswerteste Stadt und hat neben zahlreichen Attraktionen, einem breit gefächerten Kulturangebot, wunderschönen Parks und weiteren Erholungsgebieten auch kulinarisch viel zu bieten! Außerdem werden in Wien und um die Hauptstadt herum eine Vielzahl an regionalen „Schmankerln“ produziert – oftmals in Handarbeit und immer mit ganz viel Liebe zum Detail.

INTERSPAR holt diese Kleinunternehmen und Manufakturen einmal mehr vor den Vorhang und lädt am 8.3. ab 12 Uhr in allen Wiener INTERSPAR-Märkten dazu ein, einige der Produzent:innen und deren Produkte kennenzulernen. Kommen Sie vorbei, kosten Sie regionale Spezialitäten und entdecken Sie „von dahoam das Beste!“ Die Verkostaktion findet von 12 bis 18 Uhr in allen INTERSPAR-Märkten in ganz Österreich statt.

Feinste Mehlspeisen, Wein und Delikatessen

Der Wiener Wein ist längst kein Geheimtipp mehr und Weingüter wie das Weingut Fuchs-Steinklammer oder das Weingut Wiltschko sind seit Jahren mit ihren besten Weinen in der INTERSPAR weinwelt vertreten. Auch das Weingut Nössing liefert eine spannende Auswahl an Rot-, Weiß- und Roséweinen an mehrere INTERSPAR-Märkte in Wien. Heute präsentiert Manuel Nössing im INTERSPAR Wien-Trillerpark seine Lieblingsweine. Wenn Sie also mehr über den Nössing Wein oder den Bio-zertifizierten Betrieb wissen möchten, kommen Sie zwischen 12 und 18 Uhr vorbei, verkosten Sie den ein oder anderen Wein und lassen Sie sich vom Winzer persönlich beraten.