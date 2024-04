Es grünt so grün: So verwandeln Sie Ihren Balkon in eine Wohlfühloase

Wasser ist ein kostbares Gut und ein bewusster Umgang mit dem flüssigen Lebenselixier hilft Mensch und Tier. Bei INTERSPAR gibt es daher innovative Lösungen zur wassersparenden Bewässerung von Zier- und Gemüsepflanzen. Angefangen beim Gardena Aqua Bloom Set, einem solarbetriebenen System, dass Balkon- und Terrassenpflanzen zuverlässig und gezielt mit Wasser versorgt – und das ganz ohne Strom, denn die solarbetriebene Steuerung mit integrierter elektronischer Pumpe saugt dasWasser an und verteilt es gleichmäßig an die Pflanzen. Das spart nicht nur Wasser, sondern außerdem Mühe und Zeit, sodass sich Hobby-Gärtner:innen auch im Urlaub keine Gedanken mehr ums Gießen machenmüssen. Eine weitere Bewässerungslösung, die es jetzt bei INTERSPAR in den Hypermärkten sowie online gibt, ist „Olla“. Olla ist ein Tonkrug, der im Hochbeet eingegraben und mit Wasser befüllt wird. Der Tonkrug gibt das Wasser an sein Umfeld ab. Die Pflanzen beziehen über die Wurzeln nur das, was benötigt wird. Dafür muss der Krug nur regelmäßig mit Wasser, zum Beispiel mit selbst gesammeltem Regenwasser, befüllt werden. Regenfässer- und Tonnen sowie einen passenden Regendieb gibt es im INTERSPAR Onlineshop.

Der März hat uns schon einige schöne Tage und viele Sonnenstunden beschert. Das hebt die Laune und macht glücklich. Auch Pflanzen haben einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden, denn sie sehen nicht nur schön aus, es macht auch Freude, sich um sie zu kümmern. Wer jetzt sein zu Hause in eine grüne Wohlfühloase verwandeln will, ist bei INTERSPAR genau richtig: Neben dekorativen Zierpflanzen, verschiedenen Obst- und Gemüsesträuchern sowie Kräutern, Übertöpfen und Pflanzentrögen, bietet INTERSPAR auch innovative Bewässerungssysteme und Gartenwerkzeuge an. Darüber hinaus finden Gartel-Anfänger:innen und Profi-Gärtnerinnen kreative Gestaltungsideen sowie Tipps und Tricks für Terrasse, Garten und Balkon unter interspar.at/garten .

Von der Aussaat bis zur Ernte

Anfang April ist genau die richtige Zeit, um verschiedene Gemüsesorten wie zum Beispiel Rote Rüben, Karotten, Radieschen, Rettich oder Spinat auszusäen. INTERSPAR bietet nicht nur heimisches Saatgut von SPAR Natur*pur in Bio-Qualität, sondern auch alte Sorten neu belebt sowie Sortenraritäten von SPAR wie früher an. Ob als Samen, Stecklinge und Jungpflanzen, ob Obst, Gemüse oder Kräuter, für drinnen oder draußen – das bunte wie köstliche Angebot von INTERSPAR trifft die verschiedenen Geschmäcker. Apropos köstlich: Paradeiser in ihrer ganzen Vielfalt zählen zum beliebtesten Gemüse der Österreicherinnen und Österreicher. Einen praktischen Tomatentopf inklusive Rankhilfe, die den Anbau stabilisiert, hat INTERSPAR für eine optimale Aufzucht von Cocktail-, Fleisch- und Buschtomaten im Sortiment. Für alle Obst-Liebhaberinnen und -Liebhaber bietet INTERSPAR neben diversen Bio-Gemüsepflanzen, wie Tomaten, Paprika, Zucchini oder Gurken und verschiedenen Bio-Salatpflanzen auch Bio-Erdbeerpflanzen und Beerensträucher von SPAR Natur*pur an. Dazu passendende Pflanzentöpfe in verschiedenen Größen und Designs gibt es bei INTERSPAR. Kräuter und Zierpflanzen wie Pelargonien finden im praktischen wie dekorativen „Cascade“ Wandgarten von INTERSPAR Platz. Diese sind im 2er-Set erhältlich und die einzelnen Module können übereinander sowie nebeneinander an der Balkonwand befestigt werden – ganz nach Lust und Laune und individuellem Gestaltungssinn.

Service wird großgeschrieben

Wer bei INTERSPAR schon Pflanzen, Gartenhandschuhe, eine neue Gießkanne und weiteres Gartenzubehör eingekauft hat, dem fehlt eigentlich nur noch eins: Erde! INTERSPAR hat eine große Auswahl an unterschiedlichen Erdenmischungen und ein umfangreiches Sortiment an torffreier Erde. Und das Beste ist, dass sich Kundinnen und Kunden die verschiedenen Erden wie Rasenerde, Rindenmulch, Strauchschnittkompost und Hochbeeterde über den INTERSPAR-Onlineshop bequem nach Hause liefern lassen können. Für wen es etwas mehr sein darf, bietet INTERSPAR 1.000l Big-Bags an. Diese werden in ganz Österreich GRATIS zugestellt. Gartenfreunde kennen es: Im Laufe des Gartenjahres erscheinen immer wieder unterschiedliche Situationen, die man zu meistern versucht. Um schnelle und unkomplizierte Hilfe und die passenden Antworten auf verschiedene Fragen zu erhalten, gibt es das Gartentelefon der Initiative „Natur im Garten“. Weitere Informationen dazu sowie viele Tipps, Ideen und INTERSPAR-Services finden Interessierte online unter: interspar.at/garten