Das neue INTERSPAR „Mein Zuhause“-Magazin bietet Inspiration für Küche, Tisch und Haushalt

Selbermachen, selbst anpflanzen und Schönes zweitverwerten

Heute schon geswapped? Wer schon mal eine Kleidertauschparty veranstaltet oder besucht hat, weiß, um ausgemusterten Teilen ein zweites Leben einzuhauchen, kommt es vor allem auf die richtige Präsentation an. Genau dafür hat INTERSPAR stylishe Aufbewahrungsmöglichkeiten und praktische Kleiderständer. Eine Erfrischung zum Shoppen gefällig? Aber sicher – und zwar sicher mit Stil! Als gute Gastgeberin oder als guter Gastgeber bietet man die selbst gemachte Limettenlimonade in stilvollen Gläsern und zusammen mit kleinen Köstlichkeiten auf zeitlos-schönem Geschirr an.

Eine große Auswahl an Geschirr-Sets in verschiedenen frühlingshaften Farben und Designs gibt es bei INTERSPAR. Ebenso wie Saatgut oder Setzlinge, die am heimischen Balkon mit Wasser und Liebe zu frischen Beeren, Bio-Basilikum oder Snack-Tomaten heranwachsen können. Dem Thema „natürliche Schätze“ hat sich auch der Verein „Arche Noah“ angenommen. Seit 1989 bewahrt und pflegt „Arche Noah“ Tausende gefährdete Gemüse-, Obst- und Getreidesorten. INTERSPAR unterstützt den Verein mit Sitz in Niederösterreich dabei tatkräftig. Die ganze Geschichte sowie ein Gewinnspiel zur Story gibt es im aktuellen “Mein Zuhause“-Magazin.