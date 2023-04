BBQ, Grillen und Genuss für jeden Gusto

Grillen macht durstig! Gut, dass INTERSPAR auch für jeden Geschmack das passende Getränk auf Lager hat. In Wien und Umgebung können sich Kundinnen und Kunden das mühsame Schleppen sparen und sich Wasser, Cola und Co. bequem nach Hause liefern lassen. Das gilt selbstverständlich auch für neue Trend-Getränke wie Captain Kombucha in verschiedenen Sorten von Young & Urban by SPAR, SPAR Kräuter Limo oder dem beliebten Ottakringer Helles im 6er-Pack. Auf interspar.at/weinwelt können Weinliebhaberinnen und Weinliebhaber ihren Lieblingswein direkt online bestellen oder sich zunächst vor Ort in der INTERSPAR weinwelt im nächstgelegenen INTERSPAR-Hypermarkt persönlich beraten lassen. Welcher Wein harmoniert mit Fisch? Wie kühle ich Wein im Sommer optimal ein und welcher Wein eignet sich zum Kochen eigener Grillsaucen? Die freundlichen INTERSPAR weinwelt Mitarbeitenden kennen die Antworten und teilen ihr Wissen gerne.

Grillen ist eine Kunst für sich, aber mit kreativen Rezepten, professionellem Zubehör sowie frischen Zutaten, erfrischenden Drinks und guter Laune steht einer gelungenen Grillparty nichts mehr im Wege. Inspiration für eine schöne und stimmige Tischdekoration, Rezeptideen und noch viel mehr gibt es bei INTERSPAR!