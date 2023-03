Backen mit Zeit, Laib und Seele

Karrierechance als Bäcker:in

Einzigartige Geschmäcker, heimische Rohstoffe und hohe Qualität werden in allen INTERSPAR-Bäckereien und ebenfalls bei der Bäcker- und Konditor-Meisterin Monika Bernhofer, Leiterin der INTERSPAR-Bäckerei in Salzburg, großgeschrieben. „Ich möchte traditionellen Produkten, die es schon Jahrzehnte gibt, einen neuen innovativen Hauch verleihen“, sagt Monika euphorisch. Aber nicht nur bei der Herstellung neuer „Schmankerl“ blüht die 24-jährige auf. Da sie selbst schon einige Wettbewerbe bestritten hat, unterstützte sie INTERSPAR-Bäckerlehrling Anton Farbmacher bei seinen Vorbereitungen zu den AustrianSkills Staatsmeisterschaften 2022. Der 18-jährige Tiroler gewann die Silbermedaille und wurde somit zum Vizestaatsmeister.

Junge, talentierte und motivierte Persönlichkeiten werden bei INTERSPAR herzlich willkommen geheißen. In den acht regionalen INTERSPAR-Bäckereien gibt es insgesamt 350 Beschäftigte, davon sind momentan 28 in einer Lehre. Was Anton an seiner Lehre besonders großartig fand, ist, dass ständig an neuen und regional angepassten Rezepturen gearbeitet wird, um den Kundinnen und Kunden nur das Beste anzubieten. Ein perfektes Beispiel dafür ist das Mohnflesserl. Dieses wird in den Regionen Österreichs in unterschiedlichen Varianten genossen und deshalb von INTERSPAR-Bäckerinnen und -Bäckern dementsprechend zubereitet. In Oberösterreich darf das Salz keinesfalls fehlen, von Wien bis in den Süden Österreichs wird es leicht süßlich bevorzugt und im Westen Österreichs gibt es das Mohnflesserl ganz klassisch „nur“ mit Mohn. Das Ausbildungsprogramm für Lehrlinge und Mitarbeiter:innen der INTERSPAR-Bäckerei hält viele Möglichkeiten bereit. Vom geprüften Brotsommeliére/Brotsommelier bis hin zur Ausbildung zur Bäckermeister:in sowie Konditormeister:in wird einiges angeboten. Interessierte können sich auf interspar.at/karriere näher informieren.