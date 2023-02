Spannender Arbeitsplatz: ein Unternehmen, unzählige Möglichkeiten

INTERSPAR hat sich seit der Gründung 1970 zum führenden Hypermarktbetreiber in Österreich entwickelt. Heute ist es ein dynamisch wachsendes Unternehmen, das den rund 10.000 Mitarbeiter:innen, die an 77 INTERSPAR-Standorten, 80 Gastronomiestandorten und in den acht eigenen Handwerksbäckereien sowie in der Zentrale in Salzburg arbeiten, viele Vorteile bietet. Dazu zählen zum Beispiel die flexiblen Arbeitszeitmodelle, die übertarifliche Bezahlung, eine gute Work-Life-Balance sowie zahlreiche Vergünstigungen wie zum Beispiel Sofortrabatte bei Hervis und vieles mehr. Auch das Thema Aus- und Weiterbildung wird bei INTERSPAR großgeschrieben. Von der Lehrlingsausbildung und dem Traineeprogramm über Fachschulungen im Markt in einem Blended Learning Format (Präsenz- und E-Learning) bis hin zu Persönlichkeits- und Führungsseminaren. INTERSPAR investiert bewusst in seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und damit in die Zukunft.

„Ich schätze das ausgezeichnete Angebot an Aus- und Weiterbildungen sehr und freue mich, wenn meine Mitarbeitenden es nutzen. Seien es Fachschulungen, um kompetentes und selbstsicheres Auftreten vor Kundinnen und Kunden zu fördern oder Seminare, um Lehrlinge während ihrer Ausbildung bestmöglich zu unterstützen. Das umfangreiche Schulungsangebot bei INTERSPAR ist modern, praxisorientiert und zukunftsweisend“, sagt dazu Petra Resch, Geschäftsleiterin INTERSPAR Hallein. Unabhängig vom angestrebten Traumjob bei INTERSPAR können sich Interessierte auf der Seite interspar.at/weiterbildung über die Weiterbildungsmöglichkeiten informieren.