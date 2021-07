HDI LEBEN: Inflationsschutz kann auch „grün“ sein

Das Inflationsgespenst ist wieder zurück: Im Mai 2021 betrug die Teuerung in der Eurozone rund zwei Prozent. 2,8 Prozent waren es in Österreich, für Juni erwartet die Statistik Austria rund 2,7 Prozent. Das sind die höchsten Werte seit einem Jahrzehnt. Investmentprofis bleiben vorerst gelassen, behalten die weitere Entwicklung aber im Auge. Auch für den langfristigen Vermögensaufbau kann eine steigende Inflation rasch zu einer realen Gefahr werden – vor allem dann, wenn die Rendite auf das Ersparte unterhalb der Inflationsrate liegt. Direktor Michael Miskarik, Leiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich, erklärt, warum ein nachhaltiger Inflationsschutz gerade für die Altersvorsorge so wichtig ist.

Die neue Strategie der EZB gibt auch dem Thema Inflation wieder mehr Raum. Kehrt das Inflationsgespenst damit in den realen Alltag der Sparer und Anleger zurück?

Michael Miskarik: Die gute Nachricht lautet: Experten sehen die aktuellen Teuerungen vor allem pandemiebedingt und gehen vorerst nicht von einer nachhaltigen Inflationsentwicklung aus. Andererseits dürfen wir aber auch nicht darauf vertrauen, dass die Phase der ultraniedrigen Zinsen ewig anhalten wird. Wie auch immer sich die Inflation entwickelt – negative Realrenditen, wie wir sie derzeit im Euroraum sehen, werden uns sicherlich noch länger begleiten. Konkret bedeutet das: Mit Spareinlagen und festverzinslichen Wertpapieren kann man wahrscheinlich auch in Zukunft nicht viel verdienen. Das kann sich vor allem beim langfristigen Vermögensaufbau im Rahmen der privaten Altersvorsorge negativ auswirken, denn schleichende Enteignung und stetiger Kaufkraftverlust sind die Konsequenz bei klassischem Sparverhalten.