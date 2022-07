Arbeitswert: Bei Kindern fehlt eine staatliche Absicherung

Kinder und Jugendliche haben noch das ganze Leben vor sich. Sie sind jung, meist gesundheitlich topfit und genießen das Leben. Ihnen steht die Welt offen. Doch was passiert, wenn ein Unfall oder eine Krankheit plötzlich alles verändert? Bereits jedes sechste Kind in Österreich ist chronisch krank. Diese Tatsache ist eines der wichtigsten Argumente für eine ARBEITSWERTsicherung in jungen Jahren, erklärt Birgit Spitzer, Risikoprüferin bei HDI LEBEN, im Interview mit Michael Miskarik, Niederlassungsleiter der HDI Lebensversicherung AG in Österreich. Denn: Je gesünder und jünger die versicherte Person ist, desto attraktiver sind auch die Prämien einer privaten Vorsorgelösung.

Michael Miskarik: Frau Spitzer, das Schuljahr ist zu Ende und für tausende Jugendliche beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Damit steht für viele auch erstmals das Thema ARBEITSWERTsicherung zur Diskussion. Warum sollte man den ARBEITSWERT schon so früh über eine private Vorsorge absichern?

Birgit Spitzer: ARBEITSWERTsicherung heißt nichts anderes, als dass die Arbeitskraft junger Menschen über eine Berufsunfähigkeitsversicherung – kurz: BU – langfristig absichert wird. Das ist nicht nur für Berufseinsteiger, sondern auch für Schüler und Studierende möglich. Der enorme Vorteil dabei: Je früher man mit Vorsorge beginnt, desto günstiger sind die Prämien. Es gibt zwei Gründe dafür: Zum einen haben junge Menschen meist einen guten Gesundheitszustand. Zum anderen sichert man seinem Kind durch einen frühen Einstieg langfristig günstige Prämien. Die Gefahr von Risikozuschlägen, Ausschlüssen oder Ablehnungen, die bei einem späteren Vertragsabschluss dazu kommen können, wird dadurch weitgehend reduziert. Wer sich also in jungen Jahren für einen BU-Schutz entscheidet, kann seinen guten Gesundheitszustand quasi über die Jahre konservieren. Und damit können wir als Eltern die staatliche Vorsorgelücke unserer Kinder schließen.