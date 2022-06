HDI LEBEN: „Mit unserer Geldanlage können wir Lebenswerte schützen“

Herr Miskarik, 2018 veröffentlichte die Europäische Kommission einen Aktionsplan zur Finanzierung von nachhaltigem Wachstum. Welche Auswirkungen hat diese Zielsetzung auf unseren Alltag?

Michael Miskarik: Die EU-Kommission hat das Thema Nachhaltigkeit damit erstmals als ganzheitliches Lebensführungsmodell formuliert, in dem jeder einzelne von uns eine klar definierte gesellschaftspolitische Verantwortung übertragen bekommt. Jetzt ist es an uns, diese Verantwortung wahrzunehmen. Wenn jeder einzelne von uns mit den vorhandenen Ressourcen achtsam umgeht, können wir diese Welt für alle zu einer besseren Welt machen. In unserem alltäglichen Handeln spielt dabei nicht zuletzt die Dimension der Gerechtigkeit eine wichtige Rolle: Gerechtigkeit im gesellschaftlichen Miteinander sowie Gerechtigkeit zwischen heutigen und zukünftigen Generationen. Demzufolge bedeutet nachhaltige Lebensführung vereinfacht ausgedrückt, dass wir durch unseren eigenen Lebensstil den nachfolgenden Generationen die gleichen Möglichkeiten in Form von Ressourcen bieten, die auch wir zur Verfügung haben.

Wenn es heute um Nachhaltigkeit geht, wird oft von ESG-Kriterien gesprochen. Was kann man sich darunter vorstellen?

Die Abkürzung ESG steht für Environment, Social und Governance – also Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Daraus geht ganz klar hervor, dass Nachhaltigkeit mehr als Umweltschutz ist. Vor allem die soziale Dimension hat in den letzten Jahren enorm an Bedeutung gewonnen und wird in Zukunft unser Verhalten im Alltag auf vielfältige Art und Weise beeinflussen. Denn erstmals setzen wir uns als Gesellschaft bewusst damit auseinander, dass unser Handeln nicht nur die Umwelt belasten, sondern auch die Arbeits- und Menschenrechte anderer Menschen direkt oder indirekt verletzen kann. Als Beispiel sei hier die Herstellung von Modeartikeln oder die Ernte von exotischen Früchten genannt. Daher war es ein notwendiger Schritt, die Aspekte der Ökologie, Ökonomie und Soziales im Rahmen einer nachhaltigen Entwicklung zusammenzuführen. Dabei muss es unser gemeinsames Ziel sein, die Arbeits-und Lebenskraft jedes einzelnen zu fördern und gleichzeitig negative Auswirkungen auf das Leben anderer zu vermeiden.