Zeitwertsicherung: Der Zinseszins ist ein verlässlicher Schutz gegen Inflationsverluste

HDI LEBEN sensibilisiert die Menschen seit vielen Jahren für das Thema ZEITWERTsicherung. Warum ist Ihnen persönlich gerade dieser Aspekt ein besonderes Anliegen?

Michael Miskarik: Ich engagiere mich in dieser Frage, weil ich davon überzeugt bin, dass wir dafür ein neues Verständnis entwickeln müssen. Unter ZEITWERTsicherung verstehen wir bei HDI LEBEN, dass wir unser vorhandenes Vermögen möglichst so anlegen sollten, dass es im Laufe der Jahre mehr und nicht weniger wird. Gerade in Zeiten mit stark steigender Inflation ist dieser Punkt besonders wichtig, denn nur so können wir einen drohenden Inflationsverlust ausgleichen. Wir müssen also bei der Auswahl möglicher Geldanlageformen sehr selektiv vorgehen und darauf achten, dass wir unser Geld intelligent anlegen, um es für uns arbeiten zu lassen. Als Lohn bekommen wir entsprechende Erträge für eine LEBENSWERTE Rendite.

Was verstehen Sie unter einer LEBENSWERTEN Rendite?

Wer sich schon einmal mit dem Kapitalmarkt beschäftigt hat, kommt um das Wort Rendite nicht herum. Die Rendite ist das entscheidende Kriterium für den finanziellen Erfolg einer Kapitalanlage. In der Vergangenheit mussten wir uns mit dieser Frage nicht so intensiv auseinandersetzen, denn unsere Generation und die Generation unserer Eltern ist mit Zinsen groß geworden. Wir haben gelernt: Wenn wir unser Geld auf das Sparbuch legen, dann bekommen wir dafür Zinsen. Wenn wir das Geld lange genug liegen lassen, werden diese Zinsen immer mehr. Und nach fünfzehn, zwanzig Jahren hat sich unser Erspartes verdoppelt. Man musste sich also keine Gedanken über renditestärkere Alternativen machen. Aber diese Zeiten sind schon lange vorbei. Seit rund zehn Jahren gibt es kaum noch Zinsgewinne auf Spareinlagen. Damit fällt ein wesentlicher Erfolgsfaktor weg und unser Geld verliert bei traditionellem Sparverhalten aufgrund der wieder stark steigenden Inflation massiv an Kaufkraft. Wie sich die Inflation langfristig auf unser Erspartes auswirkt, kann man anhand eines einfachen Beispiels zeigen: Nehmen wir an, wir legen heute 10.000 Euro auf ein Sparbuch, das keine Zinsen mehr abwirft, dann verliert unser Geld bei einer Inflationsrate von 7,2 Prozent innerhalb von zehn Jahren mehr als die Hälfte seiner Kaufkraft.