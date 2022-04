Eine gesunde Ernährung bringt neue lebenswerte Aspekte in den Alltag

Sind auch Süßigkeiten erlaubt?

Jasmin Klammer: Natürlich darf man auch Süßigkeiten genießen. Wir sind grundsätzlich gegen Verbote. Im Grunde genommen kommt es immer auf die Menge und die Häufigkeit an. Bei uns sind zum Beispiel zur Kaffeepause am Nachmittag ein Stück Schokolade oder auch Kekse obligat. Die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt als gesundheitsfördernde Maßnahme, nicht mehr als 10 Prozent der täglichen Nahrungsenergie mit Zucker zu decken. Dies entspricht durchschnittlich ca. 50 Gramm Zucker pro Tag. Hier sprechen wir von jenem Zucker, welcher Lebensmitteln zugesetzt wird. Auch in Sirup, Honig und Säften ist reichlich Zucker enthalten. Um das Ganze nicht zu kompliziert zu gestalten, sollten Süßigkeiten in geringen Mengen und nicht allzu oft genossen werden. Weiters empfehlen wir den Konsum von gesüßten Produkten wie gesüßte Getränke, Joghurts etc. weitgehend zu reduzieren. Wie bereits Paracelsus feststellte: „Die Dosis macht das Gift“.

Welche Lebensmittel sind für Sie persönlich unverzichtbar?

Carmen Klammer: Im Hause Klammer ist Topfen immer vorrätig. Wir verwenden Topfen gerne als Basis für proteinreiche Shakes nach dem Workout und auch als Hauptzutat für Mohnnudeln oder Gnocchi. Rezepte dazu sind in unserem Koch- buch „Klammers Kochgeflüster“ oder auf unserem Blog: www.klammers.at zu finden. Ein weiteres, unentbehrliches Produkt, welches nie fehlen darf, sind Kartoffeln. Wir sind ausgesprochene Kartoffel-Fans und zaubern daraus gerne Ofengerichte oder auch simple Beilagen wie Leinöl-Kartoffeln oder Kartoffelpüree. Haferflocken gehören bei uns zur Grundausstattung, da wir diese gerne als Porridge zum Frühstück verzehren, oder auch Teige, wie Waffelteig oder Pancakes, daraus kreieren.

Zum Abschluss noch eine Frage, die viele Menschen interessiert: Kann eine gesunde Lebensweise das Leben tatsächlich verlängern? Jasmin Klammer: Dies ist eine sehr komplexe Frage. Ein langes Leben kann natürlich durch einen gesunden Lebensstil gefördert werden, jedoch gibt es mehrere Faktoren, die hier mitentscheidend sind, wie zum Beispiel die Genetik. Mit einer ausgewogenen Ernährung und ausreichender Bewegung, können wir unsere Herzgesundheit, Lungenfunktion und Zellgesundheit positiv beeinflussen und somit präventiv für unsere allgemeine Gesundheit sorgen.

LEBENSWERTER Tipp: Auf der Facebook-Seite HDI Lebenswert AT kann man aktuell Kochbücher von Carmen und Jasmin Klammer gewinnen.