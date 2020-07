Wie Sie gesund mit Konflikten umgehen

Wo liegt das Problem?

Mancher Konflikt müsste eigentlich keiner sein. Stört es Sie wirklich, wenn der Wäschekorb voll ist und sich niemand im Haushalt darum kümmert? Geht Ihnen die passende Kleidung aus oder meldet sich bloß der Perfektionist in Ihnen? Ist das Problem wirklich die Wäsche oder brodelt in Ihnen der Unmut über ein ganz anderes Problem? Ist es eine Sache der Einstellung oder muss sich etwas ändern? Finden Sie den Auslöser und versuchen Sie das Problem zu lösen. Schlechte Laune über berufliche Konflikte in die Familie zu tragen, ist nicht fair gegenüber den Menschen, die Sie lieben.