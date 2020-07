Wie komme ich zu mehr Bewegung? 5 passende Situationen

Im Urlaub

Oben Genanntes passt auch im Urlaub in den Rucksack – statt dem Volleyball vielleicht ein Frisbee. Aber schon der Weg kann sportlicher gestaltet werden: Machen Sie eine Radtour, spazieren Sie ans andere Seeufer oder wandern Sie in eine abgelegene Bucht, anstatt auf der immer gleichen Sonnenliege zu faulenzen. Sind Sie ein Wettbewerbstyp? Wer kann am schnellsten schwimmen, wer hält die Liegestützposition am längsten, wer kann mit den Fingern bei der Vorbeuge den Boden berühren? Die wirklichen Champions stellen sich der Generali Vitality Challenge und haben sogar die Chance, spannende Belohnungen zu gewinnen.