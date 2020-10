Kennen Sie diese Trendsportarten?

HIIT – High Intensity Interval Training

Bei HIIT wird ein hochintensives Intervalltraining durchgeführt, also kurz und dafür knackig. Es ist eine Trainingsform, keine Sportart – denn es kann sowohl auf dem Fahrrad als auch beim Hampelmann angewendet werden. Fazit: In den Belastungspausen sollten Sie warten, bis der erhöhte Puls wieder gesunken ist. Beim HIIT in der Gruppe ist diese Zeit aber fix vorgegeben, was Tür und Tor für eine Überlastung ebnet. Wer nicht trainiert ist, sollte mit einer sanfteren Methode beginnen und sich an einen GesundheitsCoach wenden.