Bestens in Balance? Darum sollten Sie Ihr Gleichgewicht trainieren

Spätestens, wenn wir im Winter mit dem Sitzfleisch auf einer harten Eisfläche landen, denken wir uns: „Hätte ich doch besser auf mein Gleichgewicht geachtet!“ In Wahrheit aber sollten wir bereits im Alltag auf ein Gleichgewichtstraining achten, um solchen Stürzen zu entgehen.

Richtig positioniert

Bei der Erhaltung unseres Gleichgewichtssinns spielen Sehen, Fühlen und das Gleichgewichtsorgan, das im Innenohr liegt, zusammen. So nehmen wir wahr, wo oben und unten ist und wo wir im Verhältnis dazu stehen. Für die aufrechte Haltung selbst brauchen wir die Tiefenmuskulatur, insbesondere im Rücken und im Rumpf. Gehen wir beispielsweise barfuß auf einer Wiese oder Schotter, werden eine ganze Reihe an kleinen stabilisierenden Muskeln beansprucht. Jede Schieflage der Fußsohle und jeder Stein werden über die Füße, Beine, Hüfte und den Rumpf so ausgeglichen, dass Schultern und Kopf in derselben Ebene ruhen.